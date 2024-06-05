Лерчек готова работать бесплатно в ФНС России

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) поддержала изменение налоговой системы в России и назвала себя «амбассадором ФНС». Как сообщает РБК, об этом она заявила во общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Сотрудница издания спросила у Лерчек, куда бы она направила доходы от повышения налогов. Блогер заявила, что выбрала бы социальную составляющую, в том числе поддержку детей, оказавшихся в сложной ситуации женщин, одиноких матерей. Само введение прогрессивной шкалы НДФЛ она назвала логичным.

«Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. Все, в принципе, честно», — сказала Чекалина.



Отвечая на вопрос о том, хотела бы она создать курс для блогеров по уплате налогов, Лерчек сказала, что согласилась бы на такой вариант при наличии серьезного партнера. Она отметила, что одна крупная компания уже предлагала ей стать лицом их бренда, которое бы призывало платить налоги.

«Я сказала, что и так делаю это бесплатно, я амбассадор ФНС», — пошутила она.



В марте 2023 года Лерчек и ее супруг Артем стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на общую сумму в 311 млн рублей. В ноябре СМИ сообщали, что они погасили задолженность. 29 декабря адвокат Валерии заявил, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогеров закрыли, с них сняли все ограничения.