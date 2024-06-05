Красный дракон, колбаса, алмазы и мороженое: чем удивил гостей ПМЭФ

Гости Петербургского международного экономического форума смогли ознакомиться с десятками различных стендов от регионов и компаний, попробовать напитки и лакомства, увидеть роботов и изогнутые экраны. Чем удивил первый день ПМЭФ-2024, разбиралась «Комсомольская правда».

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 5-8 июня. Темой его стала «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста». Страной - гостем ПМЭФ-2024 выступил Оман.

Мероприятие организовано в «Экспофоруме» на площади 100 тысяч квадратных метров. И различные компании, а также российские регионы, постарались максимально удивить гостей своими стендами.

Так, стенд Альфа-банка и привлек к себе много внимания размещенным на нем огромным красным драконом, который является символом этого года по Восточному календарю. А компания «Газпром» установила на отведенной ей территории изогнутый экран с реалистичными 3D-моделями диких зверей и птиц: белой совы, песца, оленя.

Соревнуется в оформлении стендов не только бизнес, но и региональные власти. Башкирию на форуме представляет гигантская черно-желтая пчела, на площадке Московской области расположились робот-трансформер и остов автомобиля. А Москву представил робот – мороженщик, который достает баночки с разными вкусами и грузит их в поезд. Поезд не обычный, а модель будущего локомотива, который будет курсировать по ВСМ «Москва-Петербург».

Представители ЛНР раздают гостям флаги республики и значки с символом Луганска - памятника рабочему.

«У нас отличное производство колбас и сладостей, до Петербурга они пока не доезжают, но в Ростове есть», - отметили представители республики.



Один из самых интересных - павильон якутских алмазов. Здесь можно купить, наверное, самый дорогой сувенир на ПМЭФ-2024 - кольцо с алмазом в четыре карата. Стоит драгоценность «всего 22 миллиона рублей», рассказал представитель компании-продавца.

Также гости форума могут попробовать клубнику и черешню из Белгородской области, вина и сибирские пряники с пихтой. Особый интерес вызвала оманская халва, вкус которой описали как «вареное сгущенное молоко с финиковый пастой».

Ожидается, что все самые важные дискуссии пройдут 7 числа - в этот же день на форме выступит президент России Владимир Путин.