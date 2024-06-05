Эксперт рассказал об экономических сигналах ПМЭФ-2024

Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и рассказал об экономических сигналах мероприятия мировому бизнес-сообществу.

Этот форум демонстрирует две вещи. Первое — это то, что российская экономика развивается, что она будет расти, что это устойчивый и долговременный тренд. Во-вторых, форум демонстрирует, что у России суверенная экономика, что это экономика сильного государства. Поэтому если кто-то хочет работать на этом рынке, то ему придется принять как факт, что Запад здесь ничего не решает. Здесь есть собственная администрация, есть ее правила в виде российских законов, в виде управленческих решений на разных уровнях — они и определяют экономический процесс. Ни Международный валютный фонд, ни Всемирный банк, ни структуры Европейского союза, ни американские заявления не оказывают влияния на российскую экономику, чем определяется ее устойчивость и положительная перспектива. Соответственно, когда вы работаете с российским рынком, вы, с одной стороны, получаете преимущества развивающегося рынка, а, с другой стороны, вы должны взять на себя определенные риски — вас не будут любить Соединенные Штаты, Великобритания и структуры ЕС, а еврократия даже может начать втыкать палки в колеса. Выбор тут каждый делает самостоятельно. При этом участники ПМЭФ-2024 уже определились, что для них экономические интересы, потребность в развитии торговых отношений и эффективные капиталовложения гораздо важнее, чем симпатии или антипатии каких-либо государств. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Говоря о перспективах развития экономического сотрудничества России с ее партнерами, эксперт выразил мнение, что в дальнейшем страна будет наращивать экспорт своей продукции.

«Один из примеров – это то, что российское зерно смогло занять все те рынки, которые ранее принадлежали зерну из Украины... И в дальнейшем российское сельское хозяйство будет только развиваться, соответственно, это возможности для закупок. Но, с другой стороны, Россия производит не все в плане продовольственных товаров, а российский рынок – растущий, так что здесь сохраняются возможности для поставок, появляются новые возможности для экономической кооперации», — заявил специалист.



Эксперт подчеркнул, что информация о крупных сделках, которые будут заключены на ПМЭФ-2024, пока держатся в секрете. Вместе с тем Колташов выразил мнение, что общий объем заключенных в ходе мероприятия контрактов существенно вырастет по сравнению с прошлым годом.

«Попутно с нами очень сильно растет Казахстан, Узбекистан, неплохая ситуация сложилась в экономике Таджикистана, Киргизстана. Российская экономика оказывает положительное влияние на Армению, на Грузию – вот они, эти возможности», — добавил экономист.



ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня 2024 года, в этом году главной темой форума станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста», передавало РИА Новости. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д.