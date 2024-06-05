Сколько стоят сувениры на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме можно купить сувениры, передает корреспондент NEWS.ru.

Брендированный свитшот стоит 7200 рублей, футболка — 3700 рублей, кепка — 2500 рублей, бутылка — 1800 рублей, ремувка (брелок) — 700 рублей. Одежда доступна в синем, белом, сером, голубом и черном цветах. Ценники блокнота и кружки обнаружить не удалось.

Также можно приобрести кепку — 2500 [рублей]. Бутылка для воды — 1800. Кружка... Не вижу. Блокнот — не вижу стоимости. Бесценный, — пошутила журналист.



Ранее сообщалось, что гостям ПМЭФ предлагают на обед разнообразное меню, состоящие из рыбных и мясных блюд. Так, в один из комплексных обедов входит уха из форели, каре ягненка и филе морского карася. Также есть сеты для вегетарианцев. Им предлагают отведать суп-пюре из тыквы, стейк из баклажана и картофель с жареными вешенками.

Кроме того, гостям мероприятия предлагают кубанский борщ за 900 рублей и ростбиф из кубанского бычка за 2000 рублей. В меню есть и уха из черноморской рыбы за 1100 рублей, и сэндвич с адлерским лососем.