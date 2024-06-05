«Очень знаковый шаг»: зачем талибы посетили ПМЭФ

Приезд талибов («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на ПМЭФ показал их приверженность России, считает экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев.

В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это очень знаковый шаг на фоне разговоров об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций.

В информационном поле уже появлялись заявления о том, что Россия может исключить движение «Талибан» из списка запрещенных организаций и раскрыть возможности сотрудничества с ними. И сейчас талибы, на мой взгляд, прибыли на ПМЭФ, чтобы обозначить эти действия. Это очень знаковый шаг, — пояснил эксперт.



По словам Беляева, талибам нужно легализоваться и вписаться в канву авторитетного форума, где присутствуют представители бизнеса и российского государства. При этом, уточнил эксперт, форум — это ни к чему необязывающая площадка.

Афганистан интересен для нас как страна. В первую очередь, благодаря огромным запасам полезных ископаемых. Мы также можем вести с ними торговлю, то есть перспективы есть, и очень большие, — заключил экономист.



Политолог Павел Салин ранее заявил, что присутствие «Талибана» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в этом году привлекает внимание участников. По его словам, публике интересно больше узнать о сотрудничестве России с властями Афганистана.