"Сколково" на ПМЭФ назвал приоритетные направления работы фонда на шесть лет вперед

Энергетика, биомедицинские и промышленные технологии станут основными приоритетными направлениями работы на ближайшие шесть лет, заявил Кирилл Каем, заместитель председателя правления по инновациям Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Заглядывая вперед, надо выделить несколько критических направлений. Первое из них - это энергетика, которая будет определяться тем, как мы вырабатываем энергию. В отдаленной перспективе это холодный синтез. Но в самой ближней перспективе - это то, как мы храним энергию, причем мобильную энергию", - сказал Каем.



Он отметил, что "сейчас важно отойти от догоняющего метода в сфере технологий и перейти на опережающий".

По словам Каема, во всем мире существует проблема с получением прибыли от внедрения новых технологий. Это сложная работа, которая занимает не один год, и "Сколково" стремится выполнить роль связующего звена между наукой и бизнесом.

"В случае, например, биомедицинских или технологий для промышленности, сам по себе цикл разработки занимает несколько лет. И мы занимаемся поиском воронки в широкой части. Это как раз научные коллективы или индивидуальные изобретатели, которые приходят с идеей. И при помощи средств государства, средств партнеров, собственных усилий и, в первую очередь, усилий разработчиков, которых мы знакомим с бизнесменами, помогаем "дотолкать" этот продукт до того, чтобы он внедрился в экономику. На самом деле результат есть уже сейчас", - отметил Каем.



В Фонде "Сколково" зарегистрировано 4 тыс. стартапов, 35% проектов вышли на получение значимой выручки, а реализация их продуктов и разработок оценивается в полтриллиона рублей. Многие из этих проектов активно задействованы в импортозамещении.