В мае 2024 года поступления в российский бюджет от экспорта нефти выросли почти на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. О резком росте доходов от продажи сырья сообщает Bloomberg.

Поступления от налогов, которыми облагается отрасль, увеличились до 632,5 миллиарда рублей (7,1 миллиарда долларов), как отмечают аналитики со ссылкой на данные Минфина. Общая выручка от продажи нефти и газа увеличилась на 39 процентов, до 793,7 миллиарда рублей.

Увеличение доходов от экспорта вопреки ограничениям объясняют адаптацией России к международным санкциям, а также подорожанием нефти. Так, средняя цена барреля основного экспортного сорта Urals за год изменилась с 58,63 до 74,98 доллара за баррель. Скидки на сырье по отношению к эталонному сорту нефти Brent сократилась, даже несмотря на введенный странами «Большой семерки» потолок цен.

При этом в мае доходы бюджета от нефти и газа сократились более чем на треть (минус 35 процентов) месяц к месяцу, так как на них повлияла выплаты субсидий производителям топлива. Так, согласно данным Минфина, правительство выплатило за внутренние поставки дизельного топлива и бензина почти 202 миллиарда рублей. Эти выплаты частично компенсируют нефтеперерабатывающим компаниям разницу в ценах на автомобильное топливо в России и за рубежом.

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Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в июне могут составить 140,7 млрд рублей, сообщил Минфин.

В ведомстве уточнили, что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам мая 2024 года составило минус 69,6 млрд рублей.

Также сообщается, что Минфин с 7 июня по 4 июля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,1 млрд рублей. По данным ведомства, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что доходы федерального бюджета с января по апрель 2024 года составили 11,7 трлн рублей, что на 50% выше объема поступления доходов за аналогичный период прошлого года. Дефицит бюджета за этот период составил 1,48 трлн рублей или 0,8% ВВП.

Мировые цены на нефть стабилизировались после заметного снижения после публикации Американским институтом нефти (API) статистики запасов сырья в США.

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.30 символически снижается на 0,01% – до 77,51 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,04%, до 73,24 доллара, передает РИА «Новости».

В ночь на среду API отчитался о коммерческих запасах сырья в США. За неделю, завершившуюся 31 мая, они неожиданно выросли на 4,025 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы управлением энергетической информации Минэнерго США (EIA) в среду. Аналитики прогнозируют их снижение на 1,9 млн баррелей.

Отметим, что днем ранее стоимость марки Brent впервые с 5 февраля опустилась ниже 77 долларов за баррель. А в понедельник цена WTI впервые с 8 февраля опустилась ниже 75 долларов, а марки Brent – последовательно пробивала отметки в 80, 79 и 78 долларов.

В целом обе марки подешевели на 5% с начала недели. Это произошло после публикации результатов заседания представителей ОПЕК+ в воскресенье.

Мировые цены на нефть падают из-за сильного сигнала рынку, сообщил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. О том, что это за сигнал, он рассказал «Ленте.ру».

Во вторник, 4 июня, биржевые цены эталонной марки нефти Brent опустились ниже 78 долларов за баррель впервые с 6 февраля.

Понижение цен во многом происходит на фоне заявлений, которые были сделаны по результатам встречи ОПЕК+, полагает эксперт. Он уточнил, что там объявили о планах нарастить объем производства в 2025 году.

«Объявление о том, что ОПЕК+ не собирается снижать объем производства, явно раздражает участников и может привести к разрушению сделки, попытке дальнейшего сокращения объема производства. Пока мы сокращаем объем добычи, страны, не входящие в организацию, пользуются нашими усилиями, то есть они пользуются относительно высокой ценой для того, чтобы нарастить собственную добычу. И мы видим, что Ангола не так давно вышла из соглашения, поэтому организация тоже пытается удержаться от распада и обозначает, что все-таки будет наращивать объем своей добычи. Правда, будет происходить это в 2025 году. Поэтому здесь сигнал рынку это дало довольно сильный», — сообщил аналитик.



То есть получается, что ОПЕК+ будет увеличивать объемы добычи, так еще и ряд других стран имеют такие планы, и Канада, и Гаяна, и Бразилия, и вроде как Соединенные Штаты могут увеличить добычу. Это вызывает ожидание перепроизводства. То есть на данный момент ничего не поменялось. Но так как сигналы были такие, то спекулятивные силы, участники рынка, уже сейчас начали продавать фьючерсы и тем самым сбивать цену



С его слов, есть и вторая новость, которая могла повлиять на стоимость нефти. Речь идет об ожидающемся прекращении боевых действий в Газе. ХАМАС и Израиль якобы достигли неких договоренностей о необходимости соответствующего соглашения.

«Если это произойдет, соответственно, у хуситов не будет основания для того, чтобы обстреливать проходящие мимо по Красному морю суда. Тогда и нефтяные танкеры, и газовозы вернутся в Суэцкий канал, а, значит, себестоимость доставки будет ниже, и вот на этом фоне цены и снижаются», — пояснил Юшков.



Ранее зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев спрогнозировал, что биржевые цены на Brent закрепятся в коридоре 80-90 долларов за баррель после решения стран-участниц сделки ОПЕК+ о продлении действующих квот по добыче сырья.

Новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" должен быть сформирован в ближайшие несколько месяцев, заявил вице-премьер Александр Новак на заседании Комитета Госдумы по энергетике.

Новак предлагает развернуть новую модель экономического роста - экономику предложения, которая позволит создавать стимулы для развития нашей страны.

Изменения не могут не затронуть и нефтегазовую отрасль. Но радикальных перемен здесь, скорее всего, не будет. Как отметил в беседе с "РГ" заместитель председателя Комитета ГД по энергетике Юрий Станкевич, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) остается флагманом отечественной экономики в среднесрочной перспективе. Цифры говорят сами за себя - 20% ВВП, более трети всех инвестиций и доходов федерального бюджета формирует ТЭК. Ситуация в ключевых отраслях (нефтегазовой, электроэнергетической) будет находиться в зоне повышенного внимания правительства. Причины на поверхности - основной санкционный удар в последние два года был направлен против российской энергетики. Эффективно противостоять давлению, корректируя стратегии развития с учетом национальных интересов, возможно только посредством системного диалога между регуляторами и организациями ТЭК.

Задачи отрасли остаются практически неизменными. По словам Новака, это обеспечение внутреннего рынка топливом, углем и энергией. Укрепление экспортного потенциала с переориентацией поставок в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Африки и Ближнего Востока. А также продолжение модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), объектов электрогенерации, строительства нефтехимических предприятий, развития возобновляемой энергетики, продолжение работы по газификации и социальной догазификации в регионах.

Сам термин "экономика предложения" подразумевает снятие различных регуляторных барьеров для товаров и эффективное стимулирование производства и конкуренции на рынке, в том числе за счет снижения налоговой нагрузки.

Как отмечает Станкевич, отечественная нефтяная отрасль, несмотря на внешнее давление, работает в условиях крайне высоких налоговых изъятий и социальной нагрузки. Применение демпферного механизма (выплат нефтяникам из бюджета частичной компенсации за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных) позволяет удерживать цены на нефтепродукты на розничном рынке в пределах уровня официальной инфляции. Указанный механизм доказал свою эффективность и будет сохранен. При этом правительству предстоит решить нетривиальную задачу: обеспечить значительный уровень инвестиций в геологоразведку углеводородов, балансируя между фискальной и стимулирующей функциями налоговой системы.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, сейчас речи о снижении налогов даже не идет. В первую очередь нефтегазовая отрасль нуждается в предсказуемом, неизменяемом в среднесрочной перспективе налоговом режиме. Правила игры меняются очень часто. Это мешает развитию отрасли и инвестициям. К этому же можно отнести правила работы внутреннего рынка топлива с запретами экспорта и корректировками демпфера. А также неопределенность с определением цены нашей нефти Urals, исходя из которой рассчитывается объем налогов для российских нефтедобывающих компаний. Пока это все регулируется в ручном режиме, что мешает развитию отрасли и рынку в целом, считает эксперт.

Схожая точка зрения у доцента Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Андрианова. По его мнению, есть надежда, что теперь во главу угла будет поставлено не наращивание нефтегазовых доходов бюджета, а именно перенаправление основных потоков энергоресурсов на внутренний рынок. Это нужно для развития экономики, транспортных сетей, повышения численности и уровня жизни населения.

Надо создавать новые стимулы для нефтепереработки, так как прежние были "заточены" именно на расширение экспорта. То же самое касается и газовой отрасли. Наличие больших газовых ресурсов - важное конкурентное преимущество России. Если же мы относимся к внутреннему рынку как к неприбыльному и "остаточному" и пытаемся любой ценой сохранить экспортную ориентированность газовой промышленности (думая лишь о том, как найти замену европейскому направлению поставок), то мы сводим это конкурентное преимущество к нулю. Нужны стимулы для потребителей газа (как промышленности, так и населения), а также создание выгодных условий и конкуренция нефтегазовых компаний для работы на внутреннем рынке, считает Андрианов.

Как замечает заместитель председателя набсовета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев, государственная концепция развития ТЭК едва ли поменяется. Здесь остаются только крупные компании. Стимулирования малых и средних компаний нет ни на уровне добычи, ни на уровне переработки. Конкуренция будет поддерживаться на уровне АЗС, поскольку количество независимых заправок пока больше, нежели принадлежащих крупным государственным или частным нефтяным компаниям. Но общая тенденция на укрупнение операторов добычи и переработки сохранится. Пока налоговая система не дает каких-либо шансов для развития независимой добычи, переработки или реализации, считает эксперт.

По его мнению, сейчас в первую очередь нужно определиться со стратегией развития топливного рынка России в отношении механизмов ценообразования на нем и использования альтернативных видов топлива. В глобальном смысле пора решить, к чему мы идем: либо к государственному регулированию, либо мы все-таки развиваем биржевую торговлю и срочный рынок.

Никто из экспертов не ждет серьезных послаблений в налоговой политике для нефтегазовых компаний. Но при этом есть огромный запрос на стабильность фискальных условий для отрасли и решение технических моментов, связанных с работой внутреннего рынка и правилами экспорта.