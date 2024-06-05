Россия вошла в ТОП-4 экономик мира по паритету покупательной способности. Об этом, как сообщают «Ведомости», на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр экономики РФ Максим Решетников.

По словам министра, таких показателей удалось достигнуть за счет роста ВВП, сдерживания инфляции и развития собственного предложения. Тема обсуждалась в ходе Российского форума малого и среднего предпринимательства, прошедшего в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».