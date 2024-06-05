$88.74-0.0196.44-0.12
Почта

Россия вошла в ТОП-4 экономик мира

Россия вошла в ТОП-4 экономик мира по паритету покупательной способности. Об этом, как сообщают «Ведомости», на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр экономики РФ Максим Решетников.

Россия вошла в топ-4 экономик мира
© РИА Новости

По словам министра, таких показателей удалось достигнуть за счет роста ВВП, сдерживания инфляции и развития собственного предложения. Тема обсуждалась в ходе Российского форума малого и среднего предпринимательства, прошедшего в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Экономика
Максим Решетников
ПМЭФ-2024
16