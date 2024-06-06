В России допустили обнуление одного налога

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в какой-то момент придется обнулить, чтобы сохранить высокие объемы нефтедобычи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра экономического развития России Максима Решетникова, выступавшего на ПМЭФ.

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Министерству важно, чтобы параметры налоговых изменений оставляли возможность инвестировать в капиталоемкие отрасли, работающие на длинном цикле, подчеркнул он. По словам Решетникова, на такие отрасли принято смотреть как на «сверхприбыльные», но сейчас начинается новый период суперцикла, предполагающий снижение цен.

В налоговое законодательство предложены поправки, предполагающие изменение ставки НДПИ в зависимости от рыночной ситуации, добавил министр. Таким образом будет сформирована понятная бизнесу система налогообложения, заключил он.

Доходы России от продажи нефти резко выросли

Ранее эксперты назвали нефтяников отраслью с самой высокой налоговой нагрузкой. По оценке представителей SberCIB, она втрое превышает нагрузку на металлургов. В бюджет поступает порядка 76 процентов прибыли нефтяных компаний, подсчитали аналитики. При этом наибольшая нагрузка оказалась у «Роснефти» и «Сургутнефтегаза», а более низкая — у «Татнефти», «Газпром нефти» и «Лукойла».