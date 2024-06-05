Ксения Собчак пришла на ПМЭФ с сумкой за $130 тысяч

Журналистка Ксения Собчак вышла на публику в платье и с дорогостоящей сумкой на вечеринке в рамках ПМЭФ. Снимками образа она поделилась в своем Telegram-канале.

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Ксения Собчак предпочла для выхода красно-черное платье с глубоким декольте и открытой спиной. Образ дополнили красные туфли с острым мысом и черная сумка Hermes Mini Kelly Matte Alligator. Стоимость изделия на официальном сайте составляет $130 тысяч (около 10,5 миллионов рублей).

«По цвету платья можно определить, куда я так собралась Подсказка: вечер любимого банка», — написала Собчак.



До этого Ксения Собчак показала брошь-огурчик за 260 тысяч рублей. В Каннах журналистка показала необычную деталь своего образа — брошь-огурчик от российского бренда Letters and stones. Стоимость изделия на официальном сайте составляет 260 тысяч рублей. Ксения Собчак предлагает сочетать брошь с черной блузой.

На днях Ксения Собчак показала в деталях винтажную сумку Prada с застежкой в виде головы с высунутым языком. Стоимость изделия составляет $6,3 тысячи (около 575 тысяч рублей).