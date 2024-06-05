Путин рассказал о росте российской экономики

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что в I квартале текущего года рост российской экономики составил 5,4%.

«В этом квартале текущего года рост экономики России составил 5,4%», — сказал он.



3 июня Министерство финансов России повысило оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году на 525 млрд рублей — до 2,12 трлн рублей.

До этого сообщалось, что, по данным Федерального казначейства, дефицит федерального бюджета России за январь — апрель составил 3,96 трлн рублей, что почти на четверть превышает значение за аналогичный период прошлого года. Показатели не совпали с оценками Минфина РФ, которые были представлены в начале мая. Такой разрыв в оценках аналитики связывают со сдвигом апрельских налоговых платежей.

В конце мая Минфин назвал сумму дополнительных доходов бюджетов от налоговых изменений.