Путин заявил о неспособности санкций подорвать экономику России

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что санкции не способны подорвать российскую экономику. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

«Собирались подорвать экономику России и полагали, что это произойдет в течении трех-четырех, шести месяцев, но все видят, что этого не происходит», — подчеркнул глава государства.



После ввода западных санкций Россия и дружественные ей страны стали переходить на торгово-экономические расчеты в национальных валютах, включая рубли и юани. Ранее Путин заявил, что этот процесс уже не остановить. Долю платежей в нацвалютах в расчетах между Россией и Китаем, который за последнее время стал главным партнером РФ, он оценил в 90 процентов.