Как и почему должна измениться российская экономика

За последние два года российская экономика прошла стресс-тест, который показал ее слабые и сильные стороны. Разрывы производственных цепочек, связанные с санкциями и уходом с российского рынка иностранных компаний, создали угрозу технологическому развитию страны. Прежняя модель производства с опорой на международную кооперацию и импортные технологии перестала быть безопасной.

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Курс на технологический суверенитет был озвучен в Послании президента России Федеральному Собранию, отражен в Концепции технологического развития на период до 2030 года и Стратегии научно-технологического развития России. Ключевой задачей обозначено создание экономики, максимально независимой от внешних политических факторов. Производить абсолютно все в стране невозможно и экономически нецелесообразно, но создать полную цепочку производства критически важной продукции, от которой зависит стабильность в целом, - необходимо. Даже в рыночной экономике эту задачу традиционно решает государство, субсидиями и грантами стимулируя национальное производство наиболее важных товаров.

Основные цели концепции технологического развития - национальный контроль над воспроизводством сквозных и критических технологий, повышение инновационной активности компаний и появление на рынке отечественных высокотехнологичных товаров и услуг.

В концепцию вошло 10 сквозных технологий: искусственный интеллект (ИИ), технологии хранения и анализа больших данных, нейротехнологии и др. При этом есть сквозные, обладающие перспективой для развития технологического суверенитета страны в будущем (например, ИИ и квантовые вычисления). А есть критически необходимые для функционирования экономики "в данный момент" (в частности, отечественное индустриальное и общесистемное ПО).

Правительство России в формате частно-государственного партнерства сформировало пакет мегапроектов в критически важных отраслях. Это "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", "Станкостроение и робототехника", "Новые материалы и химия", "Развитие беспилотной авиации", "Микроэлектроника", "Гражданская авиация", "Развитие космической отрасли", "Производство судов и судового оборудования", "Атом и новые энергетические технологии" и ряд других. Замысел заключается в восстановлении отсутствующих звеньев в продуктовой цепочке и создании полного производственного цикла от сырья до конечной продукции.

Для других проектов по обеспечению технологического суверенитета запущены специальные кредитные программы при участии "ВЭБ.РФ" и Фонда развития промышленности (ФРП). "ВЭБ.РФ" реализует программы (например, "Фабрика проектного инвестирования"), в которых банк также может выступать поручителем, принимать участие в уставном капитале и обеспечивать финансовую и гарантийную поддержку экспорта. ФРП, объем финансирования проектов со стороны которого вырос почти втрое за последние два года, осуществляет поддержку в форматах Кластерной инвестиционной платформы (КИП) и Специальных инвестиционных контрактов (СПИК). В 2024 году объем поддержки должен составить более 120 миллиардов рублей.

Как показал опыт, сохранить относительно высокий уровень технологической независимости удалось только в наиболее закрытом сегменте российской экономики - оборонно-промышленном комплексе (ОПК), хотя и там есть определенные сложности. После вынужденных и экстренных решений, мобилизации и перестройки производства в 2022-2023 годах России удалось в разы нарастить производство основных вооружений и боеприпасов. Этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда.

На многих предприятиях были введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, привлечено дополнительное количество работников.

Для индустрии необходимо подготовить новое поколение рабочих с современными навыками

При этом развитие ОПК - это не только создание новых средств вооружения, но и развитие смежных отраслей промышленности: радио- и микроэлектроники, станкостроения, металлургии, авиа- и судостроения, производства новых композитных материалов и др. Заказы со стороны ОПК дают импульс многим сферам производства, обеспечивая создание продукции двойного назначения и способствуя техническому перевооружению экономики. Пример - беспилотные летательные аппараты, имеющие широкий спектр применения в гражданской сфере. Их производство обеспечивается за счет функционирования цепочки отраслей, создающих запчасти и комплектующие. В целях развития новой отрасли экономики на фоне ограничений поставок необходимых модулей для дронов с 2024 года запущен новый национальный проект "Беспилотные авиационные системы".

Инновации, начинающиеся в отдельных отраслях, переходят в производство и способствуют качественно новым изменениям экономики. С развитием промышленности необходимо также вкладываться в развитие транспортно-логистических цепочек для обеспечения оперативной доставки компонентов и готовой продукции, а для этого необходимы развитие энергетики, запасы топлива. Развитие индустрий производства высокотехнологичных изделий на основе собственных линий разработки возможно только при синергии финансовых институтов и предприятий, обладающих технологиями, мощностями и компетенциями.

Основа промышленных инноваций - исследования и разработки. После введения санкционных ограничений расходы федерального бюджета на проведение исследований в 2023 году выросли на 23 процента. От выбора направлений НИОКР зависит, какие отрасли первыми встроятся в цепочку и дадут импульс развитию. Если внедрению инноваций способствуют прикладные научные исследования, то фундаментальная наука, в свою очередь, обеспечивает необходимую для них базу знаний. Именно благодаря фундаментальным исследованиям, ранее проведенным в различных направлениях, Россия смогла первой разработать и зарегистрировать вакцину от COVID-19.

Фокус на фундаментальные исследования в России подтверждают и изменения в структуре расходов федерального бюджета на НИОКР: к 2026 году запланировано увеличить их долю на 14 п.п. по сравнению с 2024 годом.

Очевидно, что инновации невозможны без существенных инвестиций. Анализ структуры инвестиций в основной капитал компаний в России показывает, что до 80 процентов - это их собственные ресурсы. По оценкам как Международного валютного фонда, так и Банка России, существенная часть иностранных капиталовложений в российскую экономику была по своей сути фикцией: через схемы раунд-трипинга (вывод средств за рубеж и их последующее возвращение под видом иностранных вложений) оборачивалось по разным расчетам от 23 до 70 процентов всех "иностранных" инвестиций. Таким образом, существенная часть экономического роста и прежде обеспечивалась за счет сохранения добавленной стоимости внутри страны и внутренних инвестиций.

Другой важный ресурс для технологического развития - кадры. В сентябре 2021 года правительство РФ утвердило новый перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики России. В список вошли специальности, которые применяются в промышленности и оборонном комплексе: эксплуатация беспилотных авиационных систем; техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов; промышленная экология и биотехнологии; мехатроника и мобильная робототехника; аддитивные технологии; фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии.

Исторически промышленный сектор экономики характеризовался низкой рентабельностью и длительными сроками окупаемости. Высокие капитальные затраты на оборудование и инфраструктуру вместе с длительным циклом производства становятся факторами, из-за которых предприниматели отказываются от инвестирования в промышленный сектор, отдавая предпочтение более маржинальным отраслям, например ИT. Другая причина, ограничивающая рост, заключается в отсутствии уверенности у потенциальных инвесторов в завтрашнем дне. Например, в случае неожиданного возвращения вендоров иностранного промышленного ПО успешность реализации отечественных решений окажется под угрозой. Успех инвестиционных программ будет напрямую зависеть от способности обеспечить стабильность экономического курса на длительном горизонте, прежде всего по критически важным направлениям.