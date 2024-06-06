Инвесторы проявляют активный интерес к экономике РФ
Интерес инвесторов к российской экономике активно увеличивается. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.
Дмитриев утверждает, что экономика РФ «значимо опережает большинство ведущих стран». Он выразил надежду на то, что Банк России на предстоящем в пятницу заседании снизит ключевую ставку. По словам главы фонда, «если она выше, чем рентабельность бизнеса, то в реальный сектор сложно вкладывать, и многие просто размещают средства в финансовых инструментах».
Он отметил, что РФПИ уже вернул государству объем средств, который более чем вдвое превышает размер инвестиций, вложенных государством. Дмитриев подчеркнул, что с учетом выплаченных компаниями РФПИ налогов в бюджет РФ средства государства были приумножены более чем в четыре раза, а с учетом текущей стоимости портфеля РФПИ — более чем в пять раз.
Ранее стало известно, что Россия оказалась в четверке крупнейших мировых экономик. Согласно обновленным оценкам ВВП стран по паритету покупательной способности, которые были представлены Всемирным банком, России удалось обогнать в этом вопросе целый ряд стран, среди которых Япония и Германия. Член экспертного совета молодежного парламента при Государственной думе РФ Николай Петров заявил «Известиям», что страна смогла выйти на четвертое место в рейтинге за счет эффективного использования своих природных ресурсов.