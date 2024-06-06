Финансист заявил, что любое решение ЦБ по ставке не скажется сильно на рубле

Банк России 7 июня проведет заседание совета директоров по ключевой ставке.

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"Учитывая наблюдаемую динамику роста потребительских цен, по нашей оценке, ЦБ будет выбирать между равновероятными решениями по ставке - сохранением ее значения на текущем уровне 16% или дальнейшим повышением в диапазоне 0,5 - 1,0 п.п.", - рассказал "РГ" начальник отдела инвестиционной аналитики "Ренессанс Банка" Павел Журавлев.



В пользу первого решения, по его словам, может выступать укрепление рубля до значений ниже 89 рублей за доллар, что снижает стоимость импортируемых товаров. Однако, это в большей степени вызвано (обусловленным сложностями валютных расчетов) снижением импорта и может быть краткосрочным эффектом в случае решения вопроса с осуществлением трансграничных платежей.

Также укрепление национальной валюты, отметил эксперт, ниже заложенного в бюджет значения 90 рублей за доллар может быть не выгодно Минфину, так как снижает рублевый эквивалент поступлений от экспортной выручки.