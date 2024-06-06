Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе

Доверие к российской финансовой системе сохраняется, люди приносят деньги в банки. Об этом на ПМЭФ заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В целом доверие к финансовой системе сохранено. Например, к банковской системе… Простой показатель - приносят ли люди деньги в банки. У нас, конечно, и ставки высокие, привлекательные депозиты, но депозиты выросли на 25%, за год 10 трлн рублей люди принесли в банковскую систему", - сказал Набиуллина, отметив, что также восстанавливается доверие инвесторов к рынку капитала после "удара, который был получен из-за санкций".



"Это показывает и рост IPO. Наверное, нельзя говорить о буме IPO, но их стало больше", - отметила она.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.