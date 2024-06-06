Орешкин рассказал о роли успешной армии в экономике

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин назвал одной из главных задач России модернизацию армии, сообщает РИА Новости. Орешкин подчеркнул, что успешная экономика невозможна без успешной армии.

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Во время ПМЭФ-2024 (Петербургский международный экономический форум) Орешкин назвал ключевой задачей на ближайшие шесть лет модернизацию российских войск. По его словам, модернизация пройдет с учетом опыта СВО, с учетом новых технологических решений и изменений системы управления. Орешкин отметил, что такую задачу поставили перед новым министром обороны Андреем Белоусовым.

Он добавил, что государство также относит к своим к ключевым задачам обеспечение «культурно-ценностного суверенитета» и экономического суверенитета. Последний состоит из трех ключевых элементов - технологий, кадров и финансов.

«Никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет, это очевидно. И никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», - подчеркнул Орешкин.



Белоусов возглавил Минобороны РФ в мае 2024 года, сменив на посту министра Сергея Шойгу. Президент России Владимир Путин отмечал, что Белоусов способен координировать работу Минобороны со всеми ведомствами и регионами. Белоусов должен раскрыть Министерство обороны для инноваций, подчеркивал президент.