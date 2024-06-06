Названы три важнейшие задачи для российской экономики
Российская экономика является устойчивой из-за ряда факторов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передают «Ведомости».
На ситуацию положительно влияют макроэкономическая стабильность, создание класса розничных инвесторов,
разработка инструментов поддержания финансовой стабильности, а также запуск программы оздоровления банковской системы, подчеркнула председатель регулятора. По ее словам, после ухода иностранных инвесторов, повысилось значение инвесторов розничных.
«В 2018 году у нас было 100 тысяч людей, которые вышли на рынок капитала. Сейчас их 3,8 млн человек», — подчеркнула Набиуллина.
По словам председателя ЦБ, ценовая стабильность является одной из ключевых задач, которые стоят перед экономикой России, передает РБК. Но, как уточнила она, есть еще три приоритета в работе. Речь идет о развитии рынка капитала, обеспечении открытости экономики и удержании лидерства в технологическом развитии финансовой сферы, пояснила Набиуллина.
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