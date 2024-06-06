Министр финансов пообещал «точное» замедление инфляции в России
Инфляция в России во втором полугодии точно будет замедляться, пообещал министр финансов Антон Силуанов. Его слова, сказанные журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), приводит ТАСС.
Силуанов также утверждает, что инфляция в стране и сейчас невысокая, пообещав ее скорое замедление.
В свою очередь, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках ПМЭФ сообщила, что цель Банка — достижение и стабилизация инфляции в четыре процента.
Ранее Силуанов заявил также, что санкции стали одним из ключевых факторов развития российской экономики. Так он прокомментировал информацию о том, что Россия вошла в топ-4 мировых экономик по паритету покупательной способности.
«Они вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас — растет», — уверен министр.