Изъятые в доход государства активы решили продавать
Активы, которые были переданы в казну по решениям судов, планируют реализовывать. Такой информацией поделился глава Минфина Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума, передает «Коммерсант».
Силуанов обратил внимание на то, что данным вопросом займется Росимущество. Вместе с тем, по его словам, если права собственности подлежат сомнению, о инвестклимате в стране говорить не приходится.
«Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять, нам не нужна такая система», — подчеркнул министр.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут изъять замороженные российские активы в одностороннем порядке. По его словам, такое решение нужно согласовать с союзниками.