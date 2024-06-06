Участники ПМЭФ- 2024 получили свежий номер журнала «Бизнес Дневник»

Новый номер делового издания Петербурга представили на Петербургском международном экономическом форуме. Выпуск журнала посвящен форуму, который проходит с 5 по 8 июня 2024 года в выставочном центре «Экспофорум».

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В свежем номере «Бизнес Дневника» анализируются основные темы и тренды ПМЭФ-2024, рассматриваются выступления ключевых спикеров и приводятся комментарии экспертов. Читатели найдут в журнале эксклюзивные материалы о новых инвестиционных проектах, промышленных инициативах и тенденциях развития различных отраслей.