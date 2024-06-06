Соединенные штаты хотят ввести эмбарго против России

Правительство Соединенных штатов готовы ввести всеобъемлющее эмбарго в отношении России. Это может произойти из-за того, что эффективность предыдущих санкций становится слабее. Информацию об этом разместили на своем сайте РИА Новости.

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— Полное эмбарго, конечно, несет объективные риски для российской экономики, включая снижение доходов от экспорта энергоресурсов, ухудшение доступа к технологическим и промышленным товарам, усиление инфляционного давления из-за ограничения импорта. Наиболее чувствительными сегментами могут стать энергетический сектор, металлургия и высокотехнологичные отрасли. Однако обходные пути для торговли всегда найдутся. Через третьи страны или использование теневых схем, — цитирует председателя правления ассоциации «Публичная дипломатия» Вадим Петров РИА Новости.



Председатель отметил, что своим союзникам в Европе Вашингтон станет также навязывать соблюдение эмбарго. К тому же, параллельный импорт сделает дороже логистику, которую заложат в цене для конечного потребителя.

Совет Евросоюза утвердил введение с 1 июля запретительных тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии.