Москва и Банк России займутся развитием платформы цифрового рубля

На Петербургском международном экономическом форуме Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова подписали Соглашение о сотрудничестве по развитию платформы цифрового рубля (цифровой формы российской национальной валюты).

«Сегодня на полях ПМЭФ подписали первое соглашение — о сотрудничестве с Банком России по развитию платформы цифрового рубля. В будущем горожане смогут оплачивать ими проезд в городском транспорте, парковку и другие услуги. В развитие этого соглашения планируем подписать первый в России умный контракт на страхование подвижного состава городского транспорта. Речь идет о компьютерном алгоритме, который самостоятельно отслеживает и обеспечивает исполнение договорных обязательств», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



С августа 2023 года Московский метрополитен первым среди всех организаций страны вместе с Банком ВТБ стал активным участником тестирования цифрового рубля. Для проведения операций на платформе Банка России был открыт специальный цифровой счет.

После массового внедрения национальной цифровой валюты пассажиры смогут оплачивать таким способом проезд, парковку и другие услуги московского транспорта.

Дальнейшее развитие Соглашения также предусматривает заключение первого в России смарт-контракта, или умного контракта, на страхование подвижного состава городского транспорта. Речь идет о компьютерном алгоритме, который самостоятельно отслеживает и обеспечивает исполнение договорных обязательств.