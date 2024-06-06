В России попросили отменить экспортную пошлину на поставки электроэнергии

Экспортная пошлина на электричество снижает конкурентоспособность поставок российской энергии в Турцию. Об этом заявила член правления российской энергетической компании «Интер РАО» Александра Панина на полях ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума), передает ТАСС.

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По словам Паниной, после ввода гибкой экспортной пошлины на электроэнергию 1 октября 2023 года Россия ни разу не поставила электроэнергию в Турцию. В «Интер РАО» уже просили об отмене этой пошлины, однако не смогли добиться согласия властей на свое требование. Теперь в компании хотят попросить об ее избирательной отмене.

«Экспортная пошлина мешает в одном направлении — поставки в Турцию. Это конкретное направление, мы непосредственно с Турцией не граничим, туда могут поставлять Грузия и Азербайджан, здесь идет ценовая конкуренция», — подчеркнула она.



До этого поставки российской электроэнергии в Китай резко обвалились. «Интер РАО» за зиму сократила поставки электроэнергии в Китай на 75%. Осенью 2023 года «Интер РАО» уведомила Пекин об угрозе остановки поставок электроэнергии из-за пошлин.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».