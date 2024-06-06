Набиуллина назвала опасные последствия изъятия активов в России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии ПМЭФ заявила, что изъятые в пользу государства иностранные активы будут распроданы, передает корреспондент NEWS.ru. При этом она подчеркнула, что сложность ситуации не в реализации этого имущества, а в самом переходе этих средств под контроль государства.

Вопрос в том, что у добросовестных приобретателей на торгах эти акции были изъяты. После такого мы уже не можем ожидать, что люди со своими деньгами будут покупать акции на организованных торгах, — посетовала глава ЦБ.



Ранее исполняющий обязанности вице-премьера правительства — исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов заявил, что в регионе начался процесс национализации активов украинских олигархов. По его словам, все необходимые нормативно-правовые документы были подписаны и увязаны с законодательством.

Набиуллина: ЦБ возвращает замороженные активы России

До этого экономист, инвестор и эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова заявила, что закон о конфискации имущества Соединенных Штатов на территории России, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, должен отрезвить Вашингтон и прекратить давление на европейцев. Она напомнила, что США постоянно требуют от Евросоюза изъятия замороженных российских активов.