Мантуров: Россия не ставит барьеров странам, которые хотят сотрудничать

Россия не ставит «барьеров и разделений» и заинтересована в сотрудничестве со странами, которые разделяют ее промышленную и инвестиционную политику. Об этом заявил сегодня на полях Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, пишут «Известия».

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Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главная тема форума 2024 года получила название «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».

«Мы не ставим барьеров или разделений: дружественный, не дружественный. Если компании у нас представлены и из недружественных стран, которые занимают проактивную инвестиционную позицию, здесь все зависит от настроя самих бенефициаров этих предприятий», — заявил он.



Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов.