С чем связан дефицит кадров в России

Развитие в России собственного производства стало одним из ключевых факторов дефицита кадров в стране, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, производство столкнулось с критической нагрузкой, особенно в сфере ОПК, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ.

Конечно, дефицит кадров еще связан и с развитием собственных производств, в том числе критической нагрузкой на производство, особенно в области оборонно-промышленного комплекса. И здесь очень важный вопрос <…> это укрепление идентичности. Это одно из приоритетных направлений научно-технологического развития. Это просто огромное завоевание. Я очень благодарен, что оно попало в приоритеты, в один из семи, — сказал Чернышенко.



По его словам, важно готовить не просто качественных инженеров, которые владеют профессиональными компетенциями. Они должны быть прежде всего патриотами своей страны, любить ее и развивать свой потенциал на ее благо.

Это должно стать ключевой составляющей в подготовке кадров, иначе мы будем готовить, а они будут валить куда-нибудь на Запад, где им там будет больше нравиться, — отметил зампред.



Он также заявил, что у людей должна быть навигация для самореализации, поскольку необходимых инструментов, в частности финансирования, достаточно, но не везде эти механизмы работают. При этом, крайне важно держать в фокусе внимание вопрос обеспечения всем необходимым российских бойцов в зоне спецоперации.

Наша задача сейчас науку, как раз не забывая про стратегические направления, сориентировать на моментальные эффекты для нашей приоритетной задачи — победы в СВО. Об этом президент неоднократно говорил и уверен, что вместе мы победим, — заключил Чернышенко.



Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии ПМЭФ заявила, что изъятые в пользу государства иностранные активы будут распроданы. При этом она подчеркнула, что сложность ситуации не в реализации этого имущества, а в самом переходе этих средств под контроль государства.