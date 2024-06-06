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Путин: товарооборот РФ и Боливии имеет потенциал роста

Товарооборот РФ и Боливии пока небольшой, но имеет тенденции к росту, для этого есть интересные направления, в том числе в сфере высоких технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Путин оценил объем товарооборота России и Боливии
© РИА Новости

Такое мнение он высказал, открывая двустороннюю встречу со своим боливийским коллегой Луисом Альберто Арсе.

«Отношения развиваются на прочном фундаменте учета интересов друг друга. Общий объем в денежном выражении товарооборота пока небольшой, но он имеет хорошие тенденции к росту», — сказал Путин.

Путин и Арсе встретились на деловом мероприятии Петербургского международного экономического форму.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Экономика
Луис Альберто
Владимир Путин