Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что санкционная политика стран Запада поспособствовала тому, чтобы доходы из России теперь оставались внутри страны, а объем инвестиций рос. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) .

"У нас всю жизнь <...> первый вопрос был: какой объем иностранных инвестиций, кто, какие инвестиционные проекты из-за рубежа, это так важно <...>. На мой взгляд, гораздо важнее было всегда, и сегодня это абсолютно очевидно, чтобы мы сами инвестировали в свою страну. У нас в значительной степени сырьевая экономика, которая генерирует достаточно большие доходы от экспорта. Если раньше значительная часть экспортных доходов оседала за границей, то спасибо большое буржуинам, они сделали все, чтобы доходы из России не уходили", - сказал Собянин.



Он отметил, что это повлекло не уменьшение инвестиций, на которое надеялись те страны, которые вводили санкции против России, а наоборот, их значительное увеличение.

"И оказалось, что наш собственный бизнес гораздо более перспективный с точки зрения инвестиций, чем иностранцы, которые рубль вложили, два отсюда вывели", - добавил Собянин.



По его словам, отечественные инвесторы, зарабатывая на зерне, нефти, угле, минеральных удобрениях, промышленности и услугах, начали в значительной степени оставлять капиталы в стране.

"Что такое оставить? Вы же его в банку железную не положите. Либо в банк - у него есть инструменты инвестирования, либо непосредственно инвестирование в свои отрасли, в другие, в недвижимость и так далее. Вы же видите, мы вводим по 6-7 млн кв. м жилья, примерно столько же нежилья, то есть 13-14 млн кв. м - когда в Москве вводился такой объем недвижимости? В основном это же не бюджетное строительство, это инвестиции, реальные инвестиции", - пояснил мэр.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в 2024 году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.