СМИ выяснили, кто будет модератором пленарки ПМЭФ с Путиным

Модератором пленарной сессии с участием российского лидера Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме станет политолог Сергей Караганов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет РБК.

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Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главная тема его в этом году получила название «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста». Страной - гостем ПМЭФ-2024 стал Оман. 7 июня в рамках мероприятия ожидается выступление президента России.

Модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с участием президента Владимира Путина станет политолог и заслуженный профессор Высшей школы экономики Сергей Караганов, являющийся одним из разработчиков концепции «поворота на Восток», утверждают источники издания.

По словам одного из них, в настоящее время Сергей Караганов находится на карантине перед мероприятием. Однако сам политолог не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

При этом накануне в ходе встречи с главами мировых информагентства на полях ПМЭФ Владимир Путин заявил, что ему неизвестно, кто будет выбран на роль модератора пленарной сессии с его участием. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал доложить об этом отдельно.