Засуха в России подстегнула рост цен на пшеницу в мире

Сухая погода и поздние заморозки в основных регионах выращивания пшеницы в России привели к глобальному росту цен на эту культуру. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Аналитики сократили оценки предстоящего урожая крупнейшего в мире экспортера пшеницы более чем на 10%, спровоцировав максимальный за год скачок котировок. Проблемы с урожаем наблюдаются также на полях Украины и других стран Европы. Признаки хорошего урожая в США сдержали рост цен с конца мая, однако мировые запасы пшеницы, согласно прогнозам, упадут до минимума за 9 лет.

Помимо мрачных перспектив сбора урожая, ситуацию усугубляет отсутствие прозрачности в оценке состояния посевов в России. Западные трейдеры и аналитики, покинувшие страну после вторжения на Украину, лишены возможности лично осматривать поля.

Пшеница не единственная сельхозкультура, которая может усилить продовольственную инфляцию. Цены на робусту достигли максимума с 1970-х из-за дефицита предложения, а фьючерсы на апельсиновый сок обновили исторический рекорд на фоне худшего за 36 лет урожая в Бразилии.

В конце мая минсельхоз Литвы выступил против импорта в ЕС всей сельхозпродукции из РФ.