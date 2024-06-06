В Гознаке объяснили возвращение мелких купюр

Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук рассказал о причинах возвращения пяти- и десятирублёвых купюр.

«Просто по заказу Банка России вернулись к выпуску этих банкнот, к печати. И, соответственно, это объясняется просто: на сегодня нужно обеспечить размен. Есть регионы, где проникновение электронных платежей меньше, чем в городах-миллионниках, в крупных городах», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).



По словам специалиста, использовать монеты в настоящее время иногда затруднительно — большие объём и вес.

«Банкноты в этом смысле удобнее»— с, казал Трачук.



Ранее сообщалось, что Подмосковье подпишет около 40 соглашений более чем на 150 млрд рублей на ПМЭФ.