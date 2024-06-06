Назван главный экологический вызов для России

Один из главных экологических вызовов для России — защита водных ресурсов, которые являются богатством страны. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает «Пятый канал».

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Среди важных водных объектов глава ведомства назвала реку Волгу — вдоль нее проживают около 60 миллионов россиян.

«И все водные объекты нуждаются в защите, для нас это большой приоритет. Я слукавлю, если скажу, что мы оставим без внимания другие объекты — конечно, нет — но водой мы будем заниматься очень активно», — подчеркнула Радионова.



Руководитель Росприроднадзора также рассказала о результатах нацпроекта «Экология» и о том, какое влияние он оказал на экологическую ситуацию в стране. По словам Радионовой, самый большой успех инициативы в том, что она трансформировалась и будет развиваться дальше в проект экологического благополучия населения.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что разрыв между спросом на чистую воду и ее запасами в мире к концу десятилетия достигнет 40 процентов. Справиться с дефицитом водных ресурсов поможет грамотное управление, убежден вице-премьер.