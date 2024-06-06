В Азербайджане заработали карты «Мир»

В Азербайджане уже работают карты «Мир». О этом сообщил журналистам на полях ПМЭФ замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, уже можно снимать манаты с карты «Мир» в банкоматах ВТБ. Об этом замминистра сообщил в ходе выступления на сессии «Россия - Азербайджан».

В конце апреля глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что в Узбекистане с 2022 года есть проблемы с работой российской платёжной системы «Мир». По его словам, это связано с введёнными против России санкциями, представляющими определённые риски для узбекских банков.