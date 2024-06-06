Тайвань ограничил экспорт нитроцеллюлозы в Россию и Белоруссию

Соответствующее решение опубликовано на сайте островного министерства экономики.

«Мы расширили сферу ограничений на экспорт в Россию и Белоруссию, добавив нитроцеллюлозу в список контролируемых товаров. Новая политика официально вступит в силу 14 июня 2024 года», — говорится в сообщении.



В документе отмечено, что нитроцеллюлоза известна как важный компонент бездымного пороха и пороха для боеприпасов, потому её продажи регулируются Евросоюзом и США.