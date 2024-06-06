РФ и Аргентина договорились по экспорту российской водки

Москва и Буэнос-Айрес подписали соглашение о поставках в Аргентину российской водки и инсулина. Об этом сообщил представитель Совета предпринимателей Аргентина — РФ Пабло Коусиньо на ПМЭФ, передает «РИА Новости».

По его словам, российская водка «давно в моде» в Аргентине, но в стране ее нет, поэтому в основном аргентинцы пьют водку из Франции или Швеции.

«И вот два соглашения подписано по экспорту из России в страну наиболее известных брендов водочных. И в Аргентине мы начнем продавать настоящую русскую водку из РФ», — сказал Коусиньо.



Кроме того Москва и Буэнос-Айрес подписали письмо о намерениях поставлять в республику инсулин и прорабатывают вопрос об открытии линии его производства в стране, добавил он. Коусиньо отметил, что сотрудничество государств в фармацевтической отрасли «очень важно и для центрального правительства и для провинциальных компаний» Аргентины.