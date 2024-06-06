Греф спрогнозировал курса рубля до конца года

Греф рассказал о возможном поведении курса рубля до конца года
Существенных скачков курса рубля до конца текущего года не ожидается, рассказал на полях Петербургского международного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет РБК.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
Греф допустил повышение ключевой ставки
«Мы не прогнозируем каких-то существенных скачков рубля до конца года. Наш прогноз был, что рубль будет находиться в коридоре 90-95 [за доллар] во второй половине этого года», — отметил Греф.
По его мнению, ситуация с ключевой ставкой «значительно сложнее». Он уточнил, что как только инфляция пойдет вниз, «ставки будут опускаться, все этого ждут».