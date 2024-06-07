Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Республикой Сербской растет

Президент Владимир Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Республикой Сербской в 2024 году демонстрирует восстановительный рост. Об этом он рассказал на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, передает газета «Известия».

«Мы наблюдаем в этом году все-таки такой заметный восстановительный рост по сравнению с прошлым годом, и это уже хорошо», — сказал Путин.



Говоря о Дейтонских соглашениях (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине), российский президент отметил, что позиция Москвы остается неизменной.

Лидеры двух стран встретились 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

До этого Додик заявлял, что Республика Сербская Боснии и Герцеговины не позволит на уровне всей страны ввести санкции против РФ.