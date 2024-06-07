Греф предупредил об уязвимости текущей экономической модели России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что сейчас модель текущего экономического роста России чрезвычайно проста, но исчерпаема, так как средства из бюджета и банков направлены на потребительский рынок, но товаров не становится больше, растут цены и снижается производительность труда. Такое мнение он высказал на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы видим, что сегодня модель нашего экономического роста чрезвычайно проста - растущие бюджетные траты привели к тому, что компании повышают зарплаты. Этот процесс происходит очень быстрыми темпами, мы этого никогда раньше не видели. Люди становятся более состоятельными и идут в банки, несмотря на все ограничения ЦБ, они получают кредиты. Получается, что два этих импульса складываются - бюджетный и кредитный - и экономика растет очень хорошими темпами. Но эта модель очень уязвима и связана с тем, что деньги из бюджета и банков направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них повышаются. Таким образом, производительность труда не растет, а даже падает. В этом состоит исчерпанность сегодняшней модели роста", - заявил он.



Греф указал, что предприниматели должны сокращать свои издержки и повышать производительность труда, иначе Россия потеряет темпы экономического роста.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в 2024 году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.