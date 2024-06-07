Песков назвал тему речи Путина на ПМЭФ-2024

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина на ПМЭФ-2024 (Петербургский международный экономический форум) будет посвящена экономике, но дальнейшая дискуссия с участием Путина затронет политэкономию. Корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин опубликовал видео с комментарием Пескова.

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Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 7 июня. Ранее Песков сообщил, что выступление президента начнется в 14:00-15:00 по московскому времени.

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Корреспондент спросил Пескова, «насколько экономическим» будет пленарное заседание ПМЭФ. Пресс-секретарь ответил, что традиционно Путин делает акцент на экономике.

«Я убежден, что его речь главным образом будет посвящена экономике нашей страны. Но если брать в совокупности выступления президента и затем дальнейшую дискуссию, то смело можно предположить, что так или иначе, конечно, дискуссия уйдет в политэкономию», - заявил Песков.



Он отметил, что в современном мире «все упирается именно в политэкономию». Песков подчеркнул, что ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует.