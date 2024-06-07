Нынешний уровень налогов в России предложили зафиксировать на год

Нынешний уровень налогов и сборов в России стоит зафиксировать хотя бы на год. Такое мнение во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал глава «Северстали» Алексей Мордашов. Его слова приводит РБК.

По его мнению, рост сборов, в частности налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), может подорвать доверие и мотивацию бизнеса. Он напомнил, что за последнее время НДПИ поднимался несколько раз.

«Вот ты работаешь-работаешь, зарабатываешь деньги, вдруг кто-то очень уважаемый смотрит на все это и говорит: "Что-то у вас рентабельность высоковата". И вводит налог, он остается на многие годы, и никто его не отменяет. Это просто подрывает мотивацию», — поделился Мордашов.



Он предложил принять закон, согласно которому никакие платежи (не только налог на прибыль или НДФЛ) и сборы на будущий год меняться не будут.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников допустил, что НДПИ на нефть в какой-то момент придется обнулить. Он сказал, что на такие отрасли принято смотреть как на «сверхприбыльные», но сейчас начинается новый период суперцикла, предполагающий снижение цен.