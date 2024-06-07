Стало известно, на что переключилось беспокойство бизнеса РФ

В настоящее время бизнес обеспокоен дефицитом кадров. С таким заявлением выступил руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко, передает агентство «Прайм».

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Сергиенко подчеркнул, что перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) был сделан опрос крупнейших российских компаний, руководителей, генеральных директоров, преимущественно акционеров. Он назвал нехватку кадров проблемой 43% компаний. По словам представителя, в сельском хозяйстве и горно-металлургической отрасли эта цифра доходит до 80%.

При этом, как уточнил он, ситуация в бизнес-отрасли России выходит на стабильность. Сергиенко указал на появление «векторности и в поведении людей, и в дискуссиях».

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на исследование Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщило, что более половины европейских фирм (53%), которые работают в РФ, ожидают улучшения их экономических показателей в ближайшие три года.