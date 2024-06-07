Стало известно, на что переключилось беспокойство бизнеса РФ
В настоящее время бизнес обеспокоен дефицитом кадров. С таким заявлением выступил руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко, передает агентство «Прайм».
Сергиенко подчеркнул, что перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) был сделан опрос крупнейших российских компаний, руководителей, генеральных директоров, преимущественно акционеров. Он назвал нехватку кадров проблемой 43% компаний. По словам представителя, в сельском хозяйстве и горно-металлургической отрасли эта цифра доходит до 80%.
При этом, как уточнил он, ситуация в бизнес-отрасли России выходит на стабильность. Сергиенко указал на появление «векторности и в поведении людей, и в дискуссиях».
Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на исследование Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщило, что более половины европейских фирм (53%), которые работают в РФ, ожидают улучшения их экономических показателей в ближайшие три года.