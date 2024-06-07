Стало известно, сколько специалистов требуется российскому ОПК

Потребность в кадрах для российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в настоящее время составляет 160 тыс. человек. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, слова которого передает ТАСС.

Заместитель главы правительства 7 июня принял участие в сессии "Кадры решают", которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе мероприятия он отметил, что в последние 1,5 года на предприятиях ОПК наблюдается сильный приток специалистов из гражданских отраслей.

"Понятно, что это явление может быть и временное. Но мы не можем точно прогнозировать, насколько это явление временное", — подчеркнул Мантуров.



Он добавил, что меньше чем за 1,5 года в оборонно-промышленный комплекс были привлечены 520 тыс. работников. Но, несмотря на это, в данной сфере все еще сохраняется потребность в примерно 160 тыс. специалистов.

"То есть цифры достаточно большие", — резюмировал первый вице-премьер.



6 июня президент РФ Владимир Путин одобрил список поручений по развитию российского ОПК. Мантуров сообщил, что глава государства уже подписал соответствующие распоряжения.