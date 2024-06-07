Новак предрек крах существующей мировой расчетной системы

В настоящее время наблюдается крушение существующей глобальной расчетной системы и ее переход к новому облику. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на ПМЭФ, передает корреспондент "Газеты.Ru".

"Мы видим тренд — финансовый переход к новому облику глобальной расчетной системы", — сказал он.



Российский вице-премьер подчеркнул, что, хотя доля нынешней глобальной системы в мировых расчетах пока значительна, все более активным станет переход на расчеты в национальных валютах. Причем этот процесс будет характерен не только для России, но и для других стран.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым назвал важным переход на национальные валюты в расчетах между странами. Он отметил рост доли рубля в двусторонних коммерческих сделках до 58% и укрепление сотрудничества банков. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, наращивание товарооборота, инвестиции и промышленные проекты. По итогам встречи был подписан ряд документов.