Экономист оценил значение приостановки импорта пшеницы Турцией для России

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал приостановку импорта пшеницы Турцией, а также рассказал о значении этого решения турецких властей для российского экспорта зерна.

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ранее объявило о планах приостановить ввоз в страну пшеницы. На сайте ведомства отмечено, что ограничения будут действовать с 21 июня до 15 октября текущего года. Указанная приостановка может быть отложена на более поздний срок в зависимости от рыночных условий, которые сложатся к этой дате. В настоящее время среди импортеров российского зерна Турция занимает второе место, уступая Египту.

Когда кто-то отказывается от поставок вашего товара, то это в любом случае минус. При этом следует отметить, что Россия для Турции является крупнейшим поставщиком пшеницы, тогда как Турция для России является одним из покупателей. Да, это достаточно крупный покупатель, но не самый главный, а сложившуюся ситуацию при этом нельзя отнести к разряду монопсоний [модель рынка, на котором есть несколько продавцов и только один покупатель – прим. ред.]. Радикально повлиять на наши продажи зерна Турция не может. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Пшеница является востребованным во всем мире товаром, подчеркнул специалист.

«Теоретически найти рынок для допоставок зерна не составит большого труда, но дальше торгующим зерном компаниям, конечно, потребуется приложить организационные усилия, чтобы провести переговоры с новыми покупателями, чтобы заключить с ними контракты (это документы на сотни страниц), чтобы проработать соответствующие маршруты поставок и так далее. Так что ситуация для нашей стороны отнюдь не тупиковая, и выход из положения будет найден – наши производители найдут возможность для сбыта своего товара», - отметил Беляев.



В решении Турции приостановить импорт пшеницы не следует искать политические мотивы, добавил экономист.

«В Турции бушует инфляция, и для поддержки собственных производителей министерствам необходимо как-то защитить внутренний рынок от внешних поставок в надежде на то, что местные производители получат большую свободу действий для производства и сбыта своей продукции на внутреннем рынке. В Турции рассчитывают стабилизировать цены внутри страны, во всяком случае, не допустить их роста, но это уже турецкая проблема», - сказал он.



Приостановка импорта пшеницы Турцией не отразится на мировых ценах, считает Беляев.

«В данном случае избыточного предложения зерна на внешнем рынке не будет, поскольку, как мы знаем, готовых его купить потребителей там хватает. Так что перепроизводства тоже не намечается. Кроме того, зерно – это ярко выраженный биржевой товар, а глубинная суть биржи заключается не в том, чтобы на ней кто-то играл во всякие фьючерсы или форварды на поставку продукции, а в том, чтобы сглаживать и стабилизировать цены. Так что здесь биржа сделает свое дело, поэтому говорить о каких-то провалах в ценах на зерно тоже вряд ли возможно. Все это напрямую связано с нашими экспортерами, которые, помимо организационных моментов, никаких сложностей испытать не должны», - заключил аналитик.



Ранее сообщалось, что Турция впервые начала экспорт природного газа в Европу.