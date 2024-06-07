ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Это следует из информации, опубликованной на сайте регулятора.

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Так, решение совпало с ожиданиями многих аналитиков. Они назвали менее вероятным повышение ключевой ставки до 17% и не ждали более значительного увеличения ее уровня.

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По данным регулятора, годовая инфляция в РФ вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. ЦБ не исключает того, что на ближайшем заседании ключевая ставка поднимется. В пресс-релизе регулятора говорится, что, согласно оперативным индикаторам, российская экономика активно растет.

«Данные по ВВП за I квартал и оперативные индикаторы в II квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами», - отмечает ЦБ.



На предыдущем заседании, 26 апреля, Банк России оставил показатель без изменений третий раз подряд (на уровне 16%). Позднее в ЦБ отметили, что пик годовой инфляции прогнозируется во втором квартале года. Еще в июне 2023 года ключевая ставка составляла 7,5 процента годовых. За год она выросла более чем вдвое.