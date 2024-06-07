Новак рассказал, какими темпами может расти ВВП России

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что экономика России способна расти темпами выше 3% в год. На деловом завтраке «Сбера» на ПМЭФ он назвал это амбициозной и достижимой задачей, передает агентство «Прайм».

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Как отметил Новак, «большинство присутствующих здесь на завтраке проголосовали сегодня, что цели, которые поставлены с ростом экономики на 2,8-3% в год, абсолютно достижимые». Он согласился с таким мнением.

Вице-премьер обратил внимание на то, что у него в целом оптимистичные взгляды. По его словам, темпы российской экономики выросли на 8,4%, несмотря на все вызовы, с которыми страна столкнулась. Новак подчеркнул, что рост инвестиций является одним из главных направлений в этой работе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России показатель валового внутреннего продукта (ВВП) в I квартале 2024 года увеличился на 5,4%. По его словам, настрой по темпам роста экономики и промышленности в стране важно поддерживать и в дальнейшем.