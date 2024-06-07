Кабмин поддержал проект о регулировании работы маркетплейсов

Правительство РФ поддержало законопроект об основах государственного регулирования деятельности маркетплейсов, об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Правительство поддержало наш законопроект", - сказал он, уточнив, что окончательное решение должно быть принято на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник. "И в Госдуме в июне в первое чтение зайдем", - добавил сенатор.



Он добавил, что должен быть определенный порядок в этой сфере, чтобы законодательство РФ в части торговли было "одним из лучших в мире".

Законопроект устанавливает условия и требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и с владельцем пункта выдачи заказов. Как отмечали авторы законопроекта, одним из обязательных требований к договорам является явное и понятное изложение условий сотрудничества.

Помимо этого, предлагается выделить маркетплейсы в две группы в зависимости от экономического положения. К каждой группе предусмотрены свои требования. Первая группа включает универсальные требования для онлайн-площадок, вторая - специальные требования для участников рынка, при участии которых совершается более 20% общего объема сделок между продавцами и покупателями с использованием маркетплейсов за предшествующий год.

Среди ограничений для значимых маркетплейсов - запрет включения в договор условий об отказе от конкуренции (запрет заключать договоры с владельцами других маркетплейсов), условий о ценовом паритете, дискриминационных условий реализации товаров и другие.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.