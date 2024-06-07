Путин заявил об усилении суверенитета стран мира

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2024 заявил об активном усилении суверенитета стран мира.

«Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укреплением своего суверенитета. При чём на трёх ключевых уровнях: государственном, ценностно-культурном и экономическом», — сказал он.



Путин подчеркнул, что страны, которые ещё недавно выступали лидерами глобального развития, теперь пытаются правдами и неправдами сохранить свою роль гегемона.

RT ведёт трансляцию сессии.