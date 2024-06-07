Путин назвал Россию одним из ключевых участников мировой торговли

Россия - один из ключевых участников мировой торговли. И такой статус страна сохраняет вопреки всем препятствиям и санкциям, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает РИА Новости.

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Президент отметил, что в настоящее время Россия результативно работает с партнерами по Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС), обеспечивая баланс всех участников.

«Укрепляются наши отношения со странами Азии. Рост - 60% с 2020 по 2023 годы, Ближний Восток - рост в 2 раза, Африки - 69%, Латинской Америки - 42%», - подчеркнул Путин.



XXVII Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 5-8 июня. Темой его стала «Основа многополяр